Милонов предложил создать на время ЧМ-2018 полицию нравов

В России на время проведения чемпионата мира по футболу может появиться экспериментальный отряд при МВД России, который будет следить за моралью и нравственностью. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат рассчитывает, что отряд будет бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и «другими асоциальными личностями», в том числе и вовлеченными в занятия проституцией.



По мнению Милонова, новый отряд необходимо сформировать из патриотически настроенной молодежи. Депутат готов лично возглавить экспериментальную организацию, передает RT.

Письмо с соответствующим предложением Милонов планирует направить министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Ранее стало известно, что в России появятся специальные койки в клиниках для нетрезвых болельщиков ЧМ-2018.