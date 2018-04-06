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Милонов предложил создать на время ЧМ-2018 полицию нравов

09:45, 06.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России 1
Милонов предложил создать на время ЧМ-2018 полицию нравов
Фото: assembly.spb.ru

В России на время проведения чемпионата мира по футболу может появиться экспериментальный отряд при МВД России, который будет следить за моралью и нравственностью. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат рассчитывает, что отряд будет бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и «другими асоциальными личностями», в том числе и вовлеченными в занятия проституцией.

По мнению Милонова, новый отряд необходимо сформировать из патриотически настроенной молодежи. Депутат готов лично возглавить экспериментальную организацию, передает RT.

Письмо с соответствующим предложением Милонов планирует направить министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Ранее стало известно, что в России появятся специальные койки в клиниках для нетрезвых болельщиков ЧМ-2018.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Пусть господин Милонов поработает на поприще защиты нравственности и после ЧМ, а то из него так и прут всякие инициативы...
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