Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний

Россия и Таджикистан договорились по вопросам организации авиасообщения — все ограничения сняты.

«Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном. Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017—2018 года. Все ранее введенные ограничения сняты, в том числе анонсированные»,— цитирует «РИА Новости» представителя российского Минтранса РФ.



Ранее министерство решило ввести ограничения на полеты в Россию таджикской авиакомпании Somon Air. Меры были приняты из-за нарушений со стороны Душанбе соглашения о воздушном сообщении между странами, которое предусматривает разрешение на полеты в Таджикистан самолетов авиакомпании «Ямал».

После чего Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о приостановке полетов по девяти направлениям в Россию.