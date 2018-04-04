Новости общества

21:43 МСК
Новости раздела
Общество

Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний

16:19, 04.04.2018
Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Россия и Таджикистан договорились по вопросам организации авиасообщения — все ограничения сняты.

«Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном. Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017—2018 года. Все ранее введенные ограничения сняты, в том числе анонсированные»,— цитирует «РИА Новости» представителя российского Минтранса РФ.

Ранее министерство решило ввести ограничения на полеты в Россию таджикской авиакомпании Somon Air. Меры были приняты из-за нарушений со стороны Душанбе соглашения о воздушном сообщении между странами, которое предусматривает разрешение на полеты в Таджикистан самолетов авиакомпании «Ямал».

После чего Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о приостановке полетов по девяти направлениям в Россию.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан