Таджикская авиакомпания Somon Air приостановила полеты в Казань и другие города России

Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о приостановке полетов по девяти направлениям в Россию. Решение было принято на основании телеграммы Росавиации, говорится в заявлении авиаперевозчика.

Со 2 апреля перестанут летать рейсы в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Петербург, Сочи и Москву. В компании обещали вернуть пассажирам деньги за билеты.

Ранее Минтранс РФ ввел ограничения на рейсы авиакомпании Somon Air из-за сорванного властями Таджикистана соглашения о воздушном сообщении между странами.

Напомним, Таджикистан не удовлетворил заявку «Ямала» на полеты в Душанбе и Худжант из аэропорта Жуковский. Первый рейс из России был назначен на 27 марта, но так и не состоялся.