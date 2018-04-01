Таджикская авиакомпания Somon Air приостановила полеты в Казань и другие города России
Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о приостановке полетов по девяти направлениям в Россию. Решение было принято на основании телеграммы Росавиации, говорится в заявлении авиаперевозчика.
Со 2 апреля перестанут летать рейсы в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Петербург, Сочи и Москву. В компании обещали вернуть пассажирам деньги за билеты.
Ранее Минтранс РФ ввел ограничения на рейсы авиакомпании Somon Air из-за сорванного властями Таджикистана соглашения о воздушном сообщении между странами.
Напомним, Таджикистан не удовлетворил заявку «Ямала» на полеты в Душанбе и Худжант из аэропорта Жуковский. Первый рейс из России был назначен на 27 марта, но так и не состоялся.БизнесТранспорт Татарстан
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