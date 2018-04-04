Заместитель мэра Ижевска окончательно перешел в Федерацию бокса России

Замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города Сергей Стрелков решил уйти с должности. Он сосредоточится на руководстве «Дирекцией федерации бокса России в ПФО».

«Исполнять обязанности заместителя главы администрации по экономическому и инвестиционному развитию будет Дмитрий Загребин, начальник управления инвестиционного развития и проектной деятельности администрации Ижевска», — сообщает пресс-служба мэрии.

Сергей Стрелков отвечал за инвестиции в городе с февраля 2016 года. До этого он четыре года возглавлял управление по физической культуре и спорту при администрации. Два года назад глава Ижевска Юрий Тюрин объяснил его назначение активной работой с инвестициями в спортивной отрасли.

Напомним, что депутаты гордумы Ижевска Денис Балакин и Александр Наговицын сложили с себя полномочия 21 марта.