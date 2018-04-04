Резидент «Иннополиса» «Руформ Диджитал» вложит 63 млн рублей в создание новой видеоплатформы

Резидент «Иннополиса» «Руформ Диджитал» инвестирует более 63 млн рублей в новую видеоплатформу. Об этом рассказали в пресс-службе особой экономической зоны.

Проект предполагает объединение видеохостинга Rutube и сети дистрибуции легального контента в Рунете Pladform.

«Руформ» была создана после покупки «Газпром-медиа» 33,3% долей Pladform. В рамках новой компании холдинг решил объединить актив с собственным сервисом Rutube, сообщает «Коммерсант».

Представитель uKit Group Эдуард Макаров рассказал, что, несмотря на то, что с момента объединения Pladform и Rutube прошло уже два года, технически сервисы еще очень сильно разобщены. Тем не менее сближение необходимо выполнить, поскольку в этом и был смысл создания единой компании «Руформ», пояснил Макаров.

Напомним, что «Руформ Диджитал» получила статус резидента «Иннополиса» в конце декабря прошлого года.