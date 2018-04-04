Специалисты обнаружили новый вирус, ворующий данные из мессенджеров

IT-специалисты обнаружили новый вирус, который может украсть информацию из большинства популярных мессенджеров и сервисов обмена данными.



Вирусный файл под названием com.android.boxa был обнаружен экспертами в китайском приложении Cloud Module, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на блог американской компании Trustlook.

По данным специалистов по кибербезопасности, троян использует вредоносный код, не позволяющий антивирусу произвести процесс его идентификации и анализа. Полученные данные com.android.boxa отправляет на удаленный сервер с автономным программным обеспечением.

Ранее российский антивирус Doctor Web обнаружил нового троянца, который распространяется в комментариях к видео на YouTube и ворует конфиденциальную информацию с зараженных устройств.