Новости технологий

21:48 МСК
Новости раздела
Технологии

Специалисты обнаружили новый вирус, ворующий данные из мессенджеров

03:31, 04.04.2018
Специалисты обнаружили новый вирус, ворующий данные из мессенджеров
Фото: pixabay.com

IT-специалисты обнаружили новый вирус, который может украсть информацию из большинства популярных мессенджеров и сервисов обмена данными.

Вирусный файл под названием com.android.boxa был обнаружен экспертами в китайском приложении Cloud Module, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на блог американской компании Trustlook.

По данным специалистов по кибербезопасности, троян использует вредоносный код, не позволяющий антивирусу произвести процесс его идентификации и анализа. Полученные данные com.android.boxa отправляет на удаленный сервер с автономным программным обеспечением.

Ранее российский антивирус Doctor Web обнаружил нового троянца, который распространяется в комментариях к видео на YouTube и ворует конфиденциальную информацию с зараженных устройств.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан