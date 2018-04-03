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В Нефтекамске горит Центральный рынок

21:14, 03.04.2018 4
В Нефтекамске горит Центральный рынок
Фото: скриншот

В центре Нефтекамска в Башкирии горит вещевой рынок. Пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.

По сообщению пресс-службы МЧС по РБ, в 21.46 по местному времени в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании рынка по ул. Дорожной.


По прибытию первого подразделения установлено, что происходит открытое горение одноэтажного кирпичного пристроя размером 15 х 70 м. Площадь пожара 150 кв. м, передает «Башинформ» со ссылкой на МЧС.

В тушении участвуют силы и средства от МЧС России в количестве пяти единиц техники и 13 человек личного состава. Пожар был локализован в 22.49 по местному времени. Причину пожара установят после его ликвидации.

Накануне в Сочи загорелся многоквартирный дом.

Происшествия Башкортостан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Ужас
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  • Анонимно 03 апр
    Стоит ли ссылаться на Башинформ, если это сообщение МЧС?
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  • Анонимно 03 апр
    Очередное замыкание проводки.....
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  • Анонимно 03 апр
    Россия не может не гореть?
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