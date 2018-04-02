В Сочи горит жилая многоэтажка

В центре Сочи загорелся многоквартирный дом. Из здания эвакуируют людей.

Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. Ему присвоена повышенная степень сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.



Пожар тушат с помощью четырех стволов «Дельта». В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду.

Напомним, 25 марта пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

