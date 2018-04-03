21st Century Fox предложила продать Sky News компании Walt Disney

21st Century Fox пытается получить контроль над телеканалом Sky. Схема, по которой Fox пытается это сделать, предложена из-за запрета антимонопольного регулятора на приобретение компанией 21st Century Fox 61% акций британского телеканала, совладельцем которого Fox уже является.

Антимонопольная служба выступила против из-за большого контроля компании над новостными агентствами и, следовательно, над общественным сознанием. После чего компании было предложено разработать схемы передачи канала, которые не вызывали бы у службы беспокойство, сообщает «Коммерсант».

В связи с этим компания предложила два пути: продать Sky News медиакомпании Walt Disney или отделить Sky News от остальных активов Sky plc, чтобы обеспечить редакционную независимость.

Напомним, кинокомпания Walt Disney ранее объявила о покупке одного из своих крупнейших конкурентов — 21th Century Fox. Сумма сделки — около 52,4 млрд долларов.