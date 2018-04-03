Экс-министр образования Удмуртии о Соловьеве: трудно представить более демократичного и простого руководителя региона

Фото: рцииоко.рф

Бывший министр образования Удмуртии Алексей Шепталин рассказал, что год назад не мог поверить в задержание главы республики Александра Соловьева. Он также отметил, что экс-губернатор был одним из самых демократичных руководителей регионов в РФ.

Шепталин рассказал в интервью порталу udm-info.ru, что в середине марта встретился со своим начальником у касс аэроэкспресса.

«На мой удивленный вопрос, он ответил, что отпустил водителя, нечего, мол, машину зря гонять. Вообще, на мой взгляд, трудно представить более демократичного и простого руководителя региона, чем Соловьев», — приводит слова бывшего министра издание.

Он также рассказал, что назначение врио главы Удмуртии Александра Бречалова стало неожиданным для многих потенциальных кандидатов из местных элит.

«На мой взгляд, никто из потенциальных кандидатов толком даже не успел примериться к креслу главы, как президент уже назначил врио Александра Бречалова», — рассказал Шепталин.

Бывший чиновник отметил, что церемония представления нового руководителя проходила «как на поминках».

Напомним, что сегодня Следком сообщил о предъявлении обвинения Соловьеву. Бывший глава Удмуртии обвиняется в получении взятки от строителей платного моста через Каму и Буй.