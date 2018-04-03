Экс-главу исполкома Камско-Устьинского района обвиняют в выдаче незаконного разрешения на строительство

Как стало известно «Реальному времени», в Камско-Устьинский районный суд поступило уголовное дело в отношении экс-главы исполкома района Айрата Малюкова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Айрат Малюков свою вину на предварительном следствии полностью признал, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

По версии следствия, будучи главой исполкома, он в 2014 году выдал два незаконных разрешения «Волгадорстрою» на строительство основной и временной автодорог к берегу Волги, к будущей переправе Сюкеевский взвоз — Болгар.

Компания получила разрешения без необходимых для этого документов по просьбе представителей «Волгадорстроя». Впоследствии по выданным разрешениям на объекте началось строительство. В начале 2015 года разрешения отменили. Камско-Устьинский районный суд признал строительство автодороги незаконным и запретил его.

Подробности — в материале «Реального времени».