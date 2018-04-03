Суд оправдал начальника отделения полиции в Дагестане, обвиненного в должностных преступлениях

Суд оправдал начальника отделения полиции Имамбека Тайсонова, которого ранее обвинили по нескольким уголовным статьям. Суд пояснил, что на этапе следствия с подозреваемым обращались не должным образом, а также не учитывали показания свидетелей о его местонахождении в момент преступления.

Тайсонова обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия, вымогательстве и незаконном хранении оружия. Ему вменяли эпизод с дорожной аварией, после которой он якобы избил другого участника ДТП, вымогал у того 500 тыс. рублей, угрожая пистолетом.

Сам полицейский заявил, что находился в другом месте. Кроме того, он рассказал, что его пытали, в том числе душили, паяльной лампой прижигали руки, затылок и лицо. Защита просила возбудить уголовное дело по этому факту, но решение не принималось, сообщает «Интерфакс».

Ранее следствие задержало в Дагестане главу отдела МВД по борьбе с оргпреступностью.