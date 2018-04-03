Минниханов в Москве наградил Тарпищева медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву наградил медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
Как сообщает пресс-служба главы РТ, награда вручена за плодотворное сотрудничество и особый вклад в популяризацию тенниса в республике.
Кроме того, за плодотворное сотрудничество с Татарстаном и активную общественную деятельность медалью РТ «За доблестный труд» награжден советник генерального директора, член Совета директоров акционерного общества «Стройтрансгаз» Хасян Зябиров.
Ранее Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин наградили победителей республиканского конкурса «Благотворитель года — 2017».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым