Минниханов в Москве наградил Тарпищева медалью ордена «За заслуги перед РТ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву наградил медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.



Как сообщает пресс-служба главы РТ, награда вручена за плодотворное сотрудничество и особый вклад в популяризацию тенниса в республике.

Кроме того, за плодотворное сотрудничество с Татарстаном и активную общественную деятельность медалью РТ «За доблестный труд» награжден советник генерального директора, член Совета директоров акционерного общества «Стройтрансгаз» Хасян Зябиров.

Ранее Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин наградили победителей республиканского конкурса «Благотворитель года — 2017».