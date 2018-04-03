Детский омбудсмен призвала создать орган по отслеживанию ситуации в соцсетях

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о создании нового специального органа, который будет следить за социальными сетями.

«Ключевой в теме информационной безопасности является тема наличия уполномоченного органа, который должен мониторить и отслеживать ситуацию в социальных сетях и интернете. Пока такого органа нет», — цитирует Кузнецову «Интерфакс».

Ранее детский омбудсмен рассказала о планах по созданию положительного контента в интернете. Она заявила, что запрещать негативный контент не имеет смысла, поэтому необходимо создавать контент, который будет не только устраивать взрослых, но и нравиться самим детям.