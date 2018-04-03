Судья по делу о махинациях с trade-in в Казани заявил самоотвод

Судья Советского районного суда Казани Сергей Аптулин, рассматривавший уголовное дело в отношении двух сотрудников ООО «Автотранспортное управление механизации», сегодня заявил о самоотводе.

Изучив материалы дела, он заметил, что среди потерпевших значится АО «Таткоммунпромкомплект», где судья ранее работал начальником юридического отдела. Он отметил, что не считает, будто у него есть какие-то предпочтения к потерпевшим, но должен заявить об отводе. Мнения сторон разделились, тем не менее судья принял окончательное решение. Дело передадут другому судье.

Ранее «Реальное время» писало о поступлении материалов уголовного дела в суд. По версии следствия, фирмой руководили заместители, которые привлекли на роль директора свою знакомую. Клиентам предлагали автомашины иностранного производства по цене ниже рыночной, причем с возможностью частичной оплаты наличными, а также в счет реализации предоставленных ими старых автомобилей по схеме trade-in.

Машины продавали, но новые иномарки не были поставлены. На данный момент потерпевшими значатся 18 человек. Ущерб оценили в 28 млн рублей.