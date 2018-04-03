Эльвира Набиуллина впервые не пришла на съезд АРБ

Фото: Банкир.ру

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не пришла на съезд Ассоциации российских банков. Эксперты полагают, что это произошло на фоне конфликта двух банковских сообществ — АРБ и Ассоциации банков «Россия». Последняя недавно предложила объединиться в одну структуру.

Вместо Набиуллиной в работе форума приняла участие ее первый заместитель Ольга Скоробогатова. Выступая перед участниками, она рассказала о новых возможностях банковского сектора с точки зрения развития информационных технологий. Не используя их, в перспективе банки могут потерять прибыль, если не будут внедрять в свою деятельность цифровые платформы и цифровые услуги, полагает Скоробогатова.

Задача Банка России, по ее словам, — в течение двух лет перейти на электронный документооборот и удаленное предоставление отчетности, что значительно упростит взаимодействие банков и регулятора.

«Предлагаю сосредоточиться на инновациях и технологиях, которые несут пользу. И здесь очень важно нам с вами во взаимодействии отрабатывать правильные механизмы не только регулирования, но и поддержки и развития таких технологий», — отметила Ольга Скоробогатова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент АРБ предложил ввести новый вид ключевой ставки Банка России.