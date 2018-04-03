Эльвира Набиуллина впервые не пришла на съезд АРБ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не пришла на съезд Ассоциации российских банков. Эксперты полагают, что это произошло на фоне конфликта двух банковских сообществ — АРБ и Ассоциации банков «Россия». Последняя недавно предложила объединиться в одну структуру.
Вместо Набиуллиной в работе форума приняла участие ее первый заместитель Ольга Скоробогатова. Выступая перед участниками, она рассказала о новых возможностях банковского сектора с точки зрения развития информационных технологий. Не используя их, в перспективе банки могут потерять прибыль, если не будут внедрять в свою деятельность цифровые платформы и цифровые услуги, полагает Скоробогатова.
Задача Банка России, по ее словам, — в течение двух лет перейти на электронный документооборот и удаленное предоставление отчетности, что значительно упростит взаимодействие банков и регулятора.
«Предлагаю сосредоточиться на инновациях и технологиях, которые несут пользу. И здесь очень важно нам с вами во взаимодействии отрабатывать правильные механизмы не только регулирования, но и поддержки и развития таких технологий», — отметила Ольга Скоробогатова.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент АРБ предложил ввести новый вид ключевой ставки Банка России.ЭкономикаФинансыБанки
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