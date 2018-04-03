«Аэрофлот» в июле запустит в самолетах безлимитный интернет за 1000 рублей

«Аэрофлот» заключил контракт с компанией «Стэк.ком» на оснащение 81 узкофюзеляжного самолета Airbus A320 и A321 системами развлечений и доступа в интернет через Wi-Fi. Стоимость контракта на 3,5 года составила 52,6 млн долларов.

Первые восемь A320 уже оснастили системой доступа в интернет, а остальные планируется оборудовать до декабря 2019 года. Планируется, что интернет в самолетах «Аэрофлота» заработает уже в июле 2018 года.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в авиакомпании, безлимитный доступ в интернет на час обойдется в 800 рублей, а на весь полет — 1000 рублей.

Сейчас «Аэрофлот» уже предоставляет доступ в интернет на широкофюзеляжных Airbus A330 и Boeing 777. Там оплачивается не время доступа, а количество трафика. Стоимость 10 мегабайтов составляет 5 долларов.