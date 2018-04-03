Весна с «Ростелекомом» — лучшее время защиты своих устройств от киберугроз

«Ростелеком» в Татарстане представляет новые акционные пакетные предложения с антивирусными программами от «Лаборатории Касперского» на выгодных условиях.

В рамках акции новые абоненты компании смогут подключить до 15 июня 2018 года вместе с антивирусом высокоскоростной интернет или пакет услуг, включающий «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет», со скидкой от 30 до 40%. Лицензия на антивирус предоставляется на все время пользования акционными предложениями.

Абоненты компании, которые уже пользуются интернетом, могут стать участниками акции и получить антивирус в пакете с «Интерактивным ТВ».

Необходимое для подключения услуг оборудование — роутер и ТВ-приставку — клиенты могут приобрести по минимальной цене.

«Хакерские атаки в последнее время приобретают масштабы эпидемии. Вирусы-вымогатели парализуют работу не только крупных корпораций. От их воздействия страдают обычные люди, которым с каждым годом становится все труднее в одиночку бороться с интернет-мошенничеством, — поясняет заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский. — Для провайдеров наступило время активной фазы в этой борьбе. Наш ответ в решении проблем интернет-безопасности для клиентов — новое предложение компании с надежной защитой от киберугроз. С ним наши абоненты смогут спокойно пользоваться веб-сервисами, не беспокоясь об уязвимости домашних устройств».

В рамках акции «Ростелеком» предлагает подключить в комплекте с пакетами один из двух вариантов антивирусного лицензионного программного обеспечения. Это Kaspersky Anti-Virus — базовая защита от вредоносных программ для одного персонального устройства — и Kaspersky Internet Security с расширенным набором функций для двух устройств: с защитой персональных и финансовых данных, родительским контролем и другими возможностями.

По мнению Антона Назаровского, антивирусные программы должны быть в каждом доме, где есть интернет. Новым абонентам гораздо удобнее подключить лицензионное антивирусное обеспечение в пакете услуг с хорошей скидкой и единым счетом.

Абоненты, выбравшие пакет с «Интерактивным ТВ» и «Домашним Интернетом», получат от компании бонус — сервис «Управление просмотром» (пауза, перемотка, запись, архив передач) на 2 месяца.

Оставить заявку на подключение услуг с антивирусной защитой персональных устройств клиенты компании могут на сайте rt.ru, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.

Партнерский материал