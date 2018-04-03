Резервный фонд правительства РФ на 2018 год потрачен на 75%

Резервный фонд правительства РФ на 2018 год фактически потрачен на 74,7%. Об этом стало известно на одном из последних совещаний в правительстве. пишет.

По данным «Коммерсанта», в I квартале уже приняты решения о расходовании 157,3 из 210,7 млрд рублей.

В первую группу основных трат входят «предвыборные» расходы: 36,7 млрд рублей — на региональные госинвестиции, 20 млрд рублей — на поддержку сбалансированности бюджетов, 10 млрд рублей — на ремонт детских поликлиник (все — в предвыборный период).

В «нерегиональной» группе 12,2 млрд рублей было выделено на поддержку автопрома, 10 млрд рублей — на «направление «Кооперация и экспорт», 6 млрд рублей — на поддержку проекта «Сухой Суперджет 100», 7 млрд рублей — сельскому хозяйству, 5 млрд рублей — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства и другие.

В сфере медицины 4,4 млрд рублей направлено на развитие хосписов, 3,5 млрд рублей — на подключение медучреждений к интернету, 2,5 млрд рублей — на повышение квалификации врачей.

Таким образом, с мая у нового правительства в резерве будет не более 53,4 млрд рублей и под крупное экстренное решение потребуется пересмотр бюджета.



Ранее правительство РФ выделило из резервного фонда на цифровизацию экономики дополнительные 3 млрд рублей.