СК РФ завел дело на главу МВД Украины за помехи на выборах президента РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

По данным следствия, подчиненные Авакова по его приказу не пускали россиян для голосования в дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Положения статьи 12 УК РФ позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны», — говорится в сообщении telegram-канала Следкома.

Ранее «Реальное время» писало, что около 65 тысяч россиян не смогли принять участие в голосовании на выборах президента РФ из-за действий украинских властей.