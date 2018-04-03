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Глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента России

09:57, 03.04.2018
Глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента России
Фото: kremlin.ru

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России после победы на президентских выборах, состоявшихся 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение», — заявила Памфилова в ходе встречи с главой государства.

Путин в ответ поблагодарил главу ЦИК и ее коллег, работавших во время избирательной кампании.

Ранее ЦИК РФ подвел официальные итоги президентских выборов, прошедших 18 марта. Президент России Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов. Второе место занял кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин — 11,77% голосов.

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