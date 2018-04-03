Глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России после победы на президентских выборах, состоявшихся 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение», — заявила Памфилова в ходе встречи с главой государства.

Путин в ответ поблагодарил главу ЦИК и ее коллег, работавших во время избирательной кампании.

Ранее ЦИК РФ подвел официальные итоги президентских выборов, прошедших 18 марта. Президент России Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов. Второе место занял кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин — 11,77% голосов.