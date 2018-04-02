Глава Минздрава Дагестана ушел в отставку

Врио главы Дагестана отправил в отставку руководителя регионального Министерства здравоохранения Танку Ибрагимова, сообщает пресс-служба главы республики. Причина, по которой Ибрагимов решил покинуть свой пост, не называется.

Ранее сообщалось, что следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры РФ проводили масштабные выемки документации почти во всех структурах республики. Однако в ведомствах, в том числе и в Минздраве Дагестана, опровергли эту информацию.

Напомним, после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева в республику прибыли следователи и сотрудники Генпрокуратуры для проверки чиновников и силовиков Дагестана. После чего были задержаны четверо чиновников. Кроме того, собраны материалы о нарушениях на 100 руководителей.