В Татарстане потеплеет до +7

Во вторник, 3 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Ветер юго-восточный умеренный, местами до сильного с порывами до 16 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +2°С до +7°С. На дорогах местами гололедица.

В Казани днем ожидается от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +3°С до +6°С.