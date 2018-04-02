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Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне

16:52, 02.04.2018 2
Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сам предложил ему провести встречу в Вашингтоне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Если все будет нормально, я надеюсь, американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что телефонный разговор Трампа и Путина прошел 20 марта. В рамках него президент США поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. Также они обсудили вопросы экономического сотрудничества, сирийскую проблему и внутриукраинский кризис.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    В ловушку заманивает, экс-девелопер?
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  • Анонимно 02 апр
    Нет на замену дипкорпуса :) !
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