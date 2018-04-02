«Казаньоргсинтез» получил прибыль в 15,2 млрд рублей по итогам 2017 года

Фото: Максим Платонов

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело финансовые итоги 2017 года по стандартам РСБУ. За этот период выручка компании составила 72 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 15,2 млрд.

В 2017 году предприятию пришлось действовать в условиях ухудшения конъюнктуры рынка. В итоге предприятие продемонстрировало незначительное снижение финансовых показателей по сравнению с результатами 2016 года. Так, выручка оказалась ниже на 4,5%, или 3,4 млрд рублей, а чистая прибыль — на 2,9 млрд рублей.

— В первую очередь сказалось падение цен на полиэтилен. Однако предприятию удалось частично нивелировать негативный эффект за счет роста объемов продаж продукции, — пояснил Фанис Калимуллин, заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по экономике и финансам.

При этом «Казаньоргсинтез» выполнил все показатели производственной программы.

Кроме того, по итогам 2017 года предприятие полностью рассчиталось по долгосрочным обязательствам перед банками. Так, если на 1 января 2015 года сумма задолженности перед кредитными организациями составляла 12,5 млрд рублей, на 1 января 2016-го — 5,9 млрд рублей, то на 1 января 2017 года этот показатель был сведен к нулю.

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