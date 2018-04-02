В Казани из-за паводка может затопить 386 домов

В Казани из-за паводка может затопить 386 домов, в которых проживает 1223 человека. Об этом стало известно сегодня в ходе делового понедельника в мэрии Казани.

Активная фаза паводка прогнозируется на первую декаду апреля. Пока погодные условия назыывают благополучными. Однако в случае резкого потепления в зону подтопления может попасть территория площадью около 13 кв. километров в Советском и Приволжском районах по берегам реки Нокса в поселках Салмачи и Вишневка, передает корреспондент «Реального времени».

Также возможно подтопление жилых массивов по низменным берегам Волги и малых рек — Казанки, Киндерки, Вертлевки и Сухой реки.

Ранее в МЧС Татарстана сообщили, что при худшем сценарии развития весеннего половодья в Татарстане в зону возможного подтопления попадают 209 населенных пунктов с населением более 25 тыс. человек.