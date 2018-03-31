Британия задумалась о закрытии торгпредства России

Британия рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства России в Лондоне, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, торгпредство якобы является «логовом шпионов», и Великобритания намерена рассмотреть вопрос его «ликвидации».

Напомним, отношения между странами резко ухудшились из-за отравления экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон винит Россию. По предположениям Британии, Скрипали были отравлены «веществом из России» — «Новичком».

После чего начались взаимные высылки дипломатов. Из солидарности с Великобританией около 23 стран выслали российских представителей. Сейчас число таких дипломатов перевалило за 150.