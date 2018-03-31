Следком России предъявил обвинение гендиректору компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России предъявил обвинение в нарушении правил пожарной безопасности гендиректору компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой.

«Богданова задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ, ей предъявлено обвинение по этой же статье», — сказал представитель СК. Он попросил суд арестовать обвиняемую до 25 мая, сообщает ТАСС.

Сегодня утром обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями было предъявлено бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Подробнее о пожаре, который произошел в кемеровском ТЦ и унес 64 жизни — в специальном сюжете «Реального времени».