Россияне в феврале заняли в МФО 6,74 млрд рублей

В феврале 2018 года граждане России взяли 686,4 тыс. микрозаймов на 6,74 млрд рублей. По сравнению с февралем 2017 года суммы выросли на 26,5% и 25,6% соответственно, сообщили «Реальному времени» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



В Татарстане за отчетный период число выданных микрозаймов выросло на 41,5% — до 18 275 штук.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Банк России может ограничить размер процентов по микрозаймам. Предполагается, его могут сократить до 2,5-кратной суммы потребительского кредита.