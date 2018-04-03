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Россияне в феврале заняли в МФО 6,74 млрд рублей

05:18, 03.04.2018
Россияне в феврале заняли в МФО 6,74 млрд рублей
Фото: pxhere.com

В феврале 2018 года граждане России взяли 686,4 тыс. микрозаймов на 6,74 млрд рублей. По сравнению с февралем 2017 года суммы выросли на 26,5% и 25,6% соответственно, сообщили «Реальному времени» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В Татарстане за отчетный период число выданных микрозаймов выросло на 41,5% — до 18 275 штук.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Банк России может ограничить размер процентов по микрозаймам. Предполагается, его могут сократить до 2,5-кратной суммы потребительского кредита.

АналитикаБизнесЭкономикаФинансы Татарстан
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