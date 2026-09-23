Рустам Минниханов обсудил перспективы сотруничества с корпорацией Haier

Важно запускать новые направления, подчеркнул он

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках визита в Китай раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров, генеральным директором Haier Group Чжоу Юньцзе, передает пресс-служба татарстанского лидера.

— Мы рады сложившимся конструктивным отношениям с корпорацией «Хайер». Ваша компания стала не просто инвестором, а частью промышленной семьи Татарстана, — сказал раис.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Важно не просто продолжать сотрудничество, но и запускать новые направления, подчеркнул он.

В свою очередь гендиректор Haier Group заявил о готовности расширять сотрудничество. Он также выразил Рустаму Минниханову благодарность за визит в Шаньдун и личную встречу.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Haier — государственная транснациональная корпорация КНР. В 2025 году выручка группы в мировом масштабе составила около $59,8 млрд. Согласно ряду исследований, Haier занимает первое место по продажам бытовой техники в мире. В мировых розничных продажах доля холодильников марки Haier достигла 10,4%, а стиральных машин — 8,4%.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов прибыл в Китай с визитом. Ранее он посетил компанию «Шаньдун Хайспид Груп» и встретился с ее руководством.

— Мы рады сложившимся конструктивным отношениям «Шаньдун Хайспид». Мы заинтересованы в дальнейшем значительном увеличении объемов торговли и расширении номенклатуры энергетической и нефтехимической продукции, — заявил татарстанский лидер.

Галия Гарифуллина