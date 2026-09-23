На станции «Проспект Победы» в Казани расширили оплату проезда по QR

В кассовом зале появился специальный терминал, где можно купить билет с QR-кодом

Фото: Дмитрий Зайцев

В казанском метро расширили возможность оплаты проезда по QR-кодам. Теперь эта функция доступна и на станции «Проспект Победы», передает корреспондент «Реального времени».

В кассовом зале появился специальный терминал, где можно купить билет с QR-кодом. Затем его нужно поднести к сканеру на турникете.



Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

10 сентября аналогичные терминалы появились на станциях «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная», сообщали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс». Тогда отмечалось, что QR-коды работают в тестовом режиме, но скоро их планируют запустить на всех станциях. Реализация этого проекта позволит в дальнейшем отказаться от жетонов.

Галия Гарифуллина