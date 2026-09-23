В Башкирии задержали владельца торгового комплекса в Стерлитамаке, где произошел пожар

По версии следствия, собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности

Владелец торгово-сервисного комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке, где вчера при пожаре погибли четыре человека, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

Мужчину задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С задержанным проведены первоначальные следственные действия. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается сбор и анализ доказательств по делу: изъята правоустанавливающая и техническая документация, регламентирующая противопожарную безопасность объекта, допрашиваются очевидцы, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

— В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов пожарного надзора, — говорится в сообщении.

Напомним, вчера при пожаре погибли четыре человека, столько же человек было госпитализировано. Из горящего здания эвакуировали 17 человек, включая ребенка.



Галия Гарифуллина