Ак Барс Банк расширяет возможности своей программы лояльности для зарплатных клиентов

Плюс одна категория в месяц и новая опция с повышенным кешбэком в супермаркетах

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

В программе лояльности «Сливки» от Ак Барс Банка появится новая категория кешбэка — 2% за покупки в супермаркетах*. С 25 сентября 2026 года она станет доступна к выбору на октябрь для зарплатных клиентов.

Кроме того, владельцы зарплатных карт Ак Барс Банка получат +1 к общему количеству категорий в месяце. При наличии подключенной подписки «Премиальная» они смогут выбирать до 6 категорий, с «Оптимальной» — до 5, с «Базовой» — до 4, без подписки — до 3.

Также с 1 октября 2026 года «Сливки» станут выгоднее для болельщиков. Кешбэк 10% за билеты на спортивные матчи будет начисляться при их покупке на официальных сайтах ХК «Ак Барс», ФК «Рубин», БК «Уникс», ВК «Зенит», ВК «Динамо-Казань» и в авторизованных билетных кассах*.

Еще одно обновление программы лояльности коснется владельцев Карты жителя Республики Татарстан. Начиная с 1 октября получать кешбэк за ЖКУ и транспорт станет проще — достаточно будет выбрать эти категории на месяц. Размер кешбэка в каждой из них — 10%**. Напоминаем, что выбор на октябрь откроется уже 25 сентября.

Ознакомьтесь со всеми условиями ПЛ «Сливки» на akbars.ru.

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