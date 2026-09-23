Минниханов посетил Институт систем управления и инженерии в кампусе Цяньфошань в Китае

Раису республики и ректорам татарстанских вузов показали разработки, которые созданы в институте

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Китай посетил Институт систем управления и инженерии в кампусе Цяньфошань. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Раису республики и ректорам татарстанских вузов показали разработки, которые созданы в институте.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ранее Рустам Минниханов посетил Шаньдунский университет и встретился с его ректором Ли Шуцаем. Во время визита раис рассказал об образовательном и научном потенциале республики.



Также сегодня Минниханов принял участие в образовательном форуме провинции Шаньдун и Татарстана. Он рассказал о создании Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех. На первом этапе проект соберет под своей эгидой 11 университетов из РТ и 14 вузов провинции Шаньдун. По словам раиса, ожидается, что совместные образовательные программы по инженерным, цифровым, биомедицинским специальностям и промышленному дизайну стартуют в 2027 году.



Галия Гарифуллина