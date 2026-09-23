Татарстан и провинция Шаньдун подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Также было заключено соглашение между компанией «Шаньдун Хайспид Груп» и ОЭЗ «Алабуга»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Правительство Татарстана и Департамент образования провинции Шаньдун (Китай) заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере образования и науки. Соглашение было подписано в КНР в рамках встречи главы республики Руста Минниханова с губернатором Шаньдун Чжоу Найсяном, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Также были заключены:

Меморандум о взаимопонимании между Казанским государственным энергетическим университетом и Шаньдунским университетом науки и техники;

соглашение о сотрудничестве между компанией «Шаньдун Хайспид Груп» и ОЭЗ «Алабуга»;

соглашение о стратегическом сотрудничестве между компанией «Шаньдун Хайспид Груп» и АО «Ядран».

Раис Татарстана поблагодарил руководство провинции за организацию насыщенной программы для делегации. Он подчеркнул, что уровень отношений России и Китая беспрецедентно высок. Татарстан на своем уровне тоже вносит вклад в их развитие. Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года стал рекордным и превысил $3,3 млн.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он напомнил, что Шаньдун был первой провинцией, с которой Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве еще в 2008 году. С того момента у региона установились крепкие отношения с рядом промышленных компаний Китая.

Рустам Минниханов также рассказал о прошедшем сегодня образовательном форуме.



— Создание между нашими регионами Российско-Китайского университета передовых технологий КРУТех — уникальная инициатива, вошедшая в план проведения Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, — заявил он.

Раис подчеркнул, что рассматривает инициативу не просто как образовательный проект, прежде всего, как фундамент для укрепления технологического лидерства двух стран, считает он.

Губернатор провинции Шаньдун поблагодарил Рустама Минниханова за его личное внимание к сотрудничеству. Он напомнил, что взаимоотношения между двумя регионами имеют давнюю историю, и их активное развитие — это заслуга раиса республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, сегодня Рустам Минниханов провел ряд встреч в рамках визита в Китай. В частности, он посетил Институт систем управления и инженерии в кампусе Цяньфошань и провел беседу с ректором Шаньдунского университета Ли Шуцаем.



Галия Гарифуллина