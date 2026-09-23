СМИ: власти обсуждают введение дополнительного сбора с пассажиров для поддержки самолетов

Большая часть собеседников издания утверждает, что для внутренних рейсов платеж может составить до 500 рублей, для международных — до 1 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Минтранс, Минпромторг и «Ростех» обсуждают введение нового сбора с пассажиров — средства пойдут на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с инициативой.

Размер сбора еще не определен. Большая часть собеседников издания утверждает, что для внутренних рейсов платеж может составить до 500 рублей, для международных — до 1 тыс. рублей на билет. Другой источник озвучивает суммы до 700 рублей и 2 тыс. рублей за билет соответственно.

С учетом пассажиропотока на прошлый год годовые поступления от нового сбора можно оценить на уровне 68,1–84,4 млрд рублей в зависимости от размера платежа.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам одного из источников в правительстве, инициатива на стадии начальной проработки и «пока никаких финальных решений по сумме и методике сбора нет». По его мнению, оператором может стать Минтранс. Полученные средства ведомство будет передавать лизинговым компаниям для покрытия разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой их поставки перевозчикам.

Кроме того, поступления будут получать авиакомпании для компенсации стоимости эксплуатации самолетов по сравнению с зарубежными на первых этапах. Компании, выбирающие новые отечественные самолеты, могут получить большую компенсацию расходов на авиатопливо, добавляют собеседники «Ъ».

Напомним, Минтранс РФ направил властям Вьетнама предложение о передаче самолетов местных перевозчиков в аренду с экипажем в «мокрый» лизинг российским компаниям. По словам главы ведомства Андрея Никитина, вьетнамская сторона рассматривает эту инициативу.

Галия Гарифуллина