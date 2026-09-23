Мобильный интернет Билайна стал доступен жителям еще 92 сел Татарстана
Сеть 4G запущена на отечественном оборудовании
Билайн завершил еще один этап подключения сельских территорий республики к высокоскоростному мобильному интернету. 4G*-интернет появился в 92 селах, деревнях и поселках с населением до 500 человек, расположенных в 33 муниципальных районах Татарстана. Работы проведены в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России.
Теперь связью 4G от Билайна охвачено еще больше малых населенных пунктов. В список вошли:
- Аксубаевский район: поселок Пионер, село Чувашское Енорускино, деревни Новое Мокшино и Тарханка;
- Апастовский район: села Альмендерово, Тявгельдино, Большие Болгояры, Малые Болгояры, Деушево и Шамбулыхчи;
- Балтасинский район: деревни Починок Сосна, Нормабаш, Сизнер и Старая Ципья, село Средний Кушкет;
- Высокогорский район: деревни Олуяз, Бикнарат, Ювас и Уньба, село Алатский спиртзавод;
- Кукморский район: села Ташлы-Елга и Нижний Искубаш, деревни Верхний Шемордан и Тарлау;
- Мамадышский район: села Албай, Отарка и Урманчеево, поселок фермы №2 совхоза «Мамадышский», деревня Юкачи;
- Муслюмовский район: село Исансупово, деревни Шуганка, Нарат-Асты и Новые Карамалы;
- Рыбно-Слободский район: села Малый Ошняк, Кукеево, Шумбут и Юлсубино, деревня Новая Ырга;
- Тетюшский район: села Татарская Беденьга, Бессоново, Большие Атряси, Малое Шемякино и Монастырское, деревня Кушкуй;
- Тюлячинский район: поселок Лесной, села Субаш, Старые Зюри и Сауш, деревня Большие Тюлязи;
- Чистопольский район: села Изгары и Белая Гора, деревня Байтеряково.
Полный список опубликован на beelinenow.ru.
Примечательно, что мобильная сеть в этих населенных пунктах развернута на отечественном телекоммуникационном оборудовании с применением передовых технологических решений. Например, клиенты Билайна в этих селах могут общаться во время голосовых звонков с кристально чистым звуком. Эта возможность реализована за счет технологии VoLTE (Voice over LTE**), которая позволяет передавать голос по сетям 4G.
С появлением 4G-интернета у сельчан открываются возможности цифрового мира. Теперь для них на базе интернета оператора стали доступны видеозвонки с близкими, просмотр фильмов в высоком разрешении, образовательные онлайн-платформы, поиск информации со смартфона и покупки на маркетплейсах. Качественная связь стирает границы между городом и деревней, позволяя жителям малых населенных пунктов пользоваться всеми преимуществами современного сервиса наравне с жителями городов.
Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:
«Главный результат этого этапа — не количество сел, а изменение качества жизни. Для жителей малых населенных пунктов 4G открывает доступ к образованию, телемедицине и дистанционной занятости. И особенно важно, что этот этап реализован на российском оборудовании. Среди сельских жителей по-прежнему высок спрос на голосовое общение, и подключение к сети LTE позволяет обеспечить современный стандарт голосовой связи, который делает разговоры еще более комфортными».
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Справка
* 4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи;
** VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE (англ.). LTE — Long-Term Evolution — долговременное развитие (англ.).
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