Татарстану списали кредитную задолженность на 23,7 млрд рублей

В первом полугодии этого года долг республики по бюджетным кредитам сократился на 23,7 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2026 года в Татарстане зафиксировали наибольшее по России уменьшение госдолга по бюджетным кредитам. Он сократился на 3,7 млрд рублей, или 26,3%, говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

Также существенно уменьшился госдолг по бюджетным кредитам в Краснодарском крае — на 16,8 млрд рублей (16,4%), в Хабаровском крае — на 14,4 млрд рублей (28,4%) и в Нижегородской области — 11,4 млрд рублей (8,8%).

Из 24 профицитных регионов в 17 регионах профицит не превышал 10 млрд рублей.

Общее количество регионов с профицитом бюджета выросло за счет территорий

с профицитом от 10 до 100 млрд рублей, говорится в документе. В первом полугодии 2025 года такой уровень профицита отмечался только в Татарстане (60,6 млрд рублей). В первом полугодии 2026-го — уже в пяти регионах, включая нашу республику (79,8 млрд рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Налоговые и неналоговые доходы показали рост в 81 субъекте России в целом на 9,8 % и составили 10 575,4 млрд рублей. При этом более 41% прироста налоговых и неналоговых доходов определяют только пять регионов, в том числе Татарстан (прирост на 42,8 млрд рублей). Также в их числе Москва (на 201 млрд рублей), Санкт‑Петербург (на 56,2 млрд рублей), Московская область (на 49,6 млрд рублей) и Красноярский край (на 45,2 млрд рублей).

Что касается поступления налога на прибыль, общий совокупный прирост в объеме 253,8 млрд рублей обеспечили в основном поступления Москвы (прирост на 39,9 млрд рублей), Чувашской Республики (прирост на 19,9 млрд рублей), Татарстана (прирост на 19,8 млрд рублей), Красноярского края (прирост на 17,0 млрд рублей) и Мурманской области (прирост на 12,3 млрд рублей).



Напомним, общий объем расходов консолидированного бюджета Татарстана на 2027 год прогнозируется в объеме 627,6 млрд рублей. Ожидается, что в 2028 и 2029 годах он составит 657,5 млрд и 680,4 млрд рублей соответственно.

Галия Гарифуллина