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В Татарстане объявили штормовое предупреждение

13:21, 20.08.2026

Вечером 20 и ночью 21 августа в республике местами ожидаются грозы и сильный ветер, локально град

В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Вечером 20 августа и ночью 21-го в республике местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни. В отдельных районах град. Также прогнозируется сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально до 24 м/с.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, в Казани за июнь и июль выпало 219 мм осадков, что значительно превышает климатическую норму. По мнению экспертов, такие климатические явления могут стать обычным делом для столицы Татарстана в ближайшие десятилетия.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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