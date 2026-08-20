В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Вечером 20 и ночью 21 августа в республике местами ожидаются грозы и сильный ветер, локально град
В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Вечером 20 августа и ночью 21-го в республике местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни. В отдельных районах град. Также прогнозируется сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально до 24 м/с.
Напомним, в Казани за июнь и июль выпало 219 мм осадков, что значительно превышает климатическую норму. По мнению экспертов, такие климатические явления могут стать обычным делом для столицы Татарстана в ближайшие десятилетия.
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