Олег Морозов: «Проект является беспрецедентным для промышленности»

«Нижнекамскнефтехим» улучшил условия труда для 80% своих сотрудников

В преддверии Дня химика новый объект посетили раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

На предприятии СИБУРа в Нижнекамске завершено строительство производственно-административного комплекса, который задает стандарт организации труда и промышленной инфраструктуры в российской нефтехимии. Впервые на отечественном нефтехимическом предприятии под одной крышей объединены административное здание и центральная операторная, откуда ведется управление технологическими процессами. Близкое соседство операторов «пульта», производственных подразделений и офисных команд, ранее размещавшихся по всей промзоне, существенно повышает скорость коммуникаций, эффективность принятия решений и качество взаимодействия. Также новый 7-этажный комплекс площадью 18 тыс. кв. м отвечает самым актуальным запросам к условиям труда работников, их комфорту и безопасности.

«Люди, персонал — это главное богатство. Забота о нем всегда окупается, — подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов. — СИБУР переосмысливает привычный образ промышленной площадки, заводской проходной и заводоуправления. Современная промзона — технологичное, комфортное и, что важно, безопасное пространство для людей. Человек, который здесь поработал, в другом месте работать уже не сможет, так здесь удобно».

Одним из ключевых элементов комплекса стала центральная операторная, где будет сосредоточено операционное управление и контроль 12 производств «Нижнекамскнефтехима». Такой формат позволяет ускорить принятие решений, более эффективно распределять нагрузку между сотрудниками и расширять их профессиональные компетенции.

Центральная операторная оснащена оборудованием последнего поколения и современными цифровыми системами поддержки принятия решений. Высокий уровень автоматизации технологических процессов позволяет повысить надежность, безопасность и эффективность управления производством. Для сотрудников операторной предусмотрены учебный класс, зоны отдыха и комнаты психологической разгрузки, создающие комфортную среду для работы и восстановления. Операторной присвоено имя первостроителя и первого директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева.

«Мы создали полноценный комплекс социальной инфраструктуры. Начали с простых вещей. Обновили автопарк — сотрудники стали комфортнее добираться с работы и на работу. Далее сделали новые столовые, комнаты приема пищи. Реализовали лучшую практику по промышленной медицине. Вместо 116 разрозненных помещений в двух промышленных зонах создали несколько крупных административных, санитарно-бытовых центров. С открытием нового центра уже 80% всего трудового коллектива будут работать в новой производственной среде — безопасной, комфортной, эффективного хозяйствования», — отметил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

Особое внимание в новом центре уделено инфраструктуре для сотрудников. В комплексе открыта столовая полного цикла с пропускной способностью до 1 200 человек в день. Также в здании размещены круглосуточный центр здоровья, аппараты электронной системы предсменных медицинских осмотров и пространства психологической разгрузки. Инфраструктуру комплекса дополняют современные сервисные решения: автобусный хаб формата «сухие ноги», первые в Нижнекамске электрозарядные станции, спортивная площадка и благоустроенная территория. Концепция озеленения визуально отсылает к химической отрасли — растения высажены в форме шестигранников, напоминающих молекулярные связи.

Глава Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов отметил: «Проект является беспрецедентным для промышленности. Такой продуманной логистики, выверенной, современной, построенной на математической, я бы сказал, модели ранее не было. Для меня это, с одной стороны, открытие, с другой — радует, что в моем избирательном округе, Нижнекамском, произошел такой скачок в организации труда и обеспечении каждого работника правильным рабочим местом. В среднем по предприятию больничные снизились с 15 до 6 дней — это прямой ответ на вопрос, для чего это нужно. Чтобы человеку было комфортно работать, чтобы он правильно питался, комфортно себя чувствовал на рабочем месте».

