Яндекс и СМУ-88 внедрят технологии умного здания и автоматизируют управление жилым фондом девелопера

Заявки в УК онлайн, видеонаблюдение, пропуска для гостей и курьеров — все в одном приложении

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний СМУ-88 и proptech-направление Яндекса подписали соглашение о стратегическом партнерстве на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир» в Казани. Уже в мае партнеры запустят мобильное приложение для жителей 14 жилых комплексов девелопера, а позже — внедрят сценарии умного здания в проектах компании.

Приложение станет цифровой платформой для жителей существующих и строящихся жилых комплексов СМУ-88. С первого дня в нем можно будет управлять услугами УК онлайн: оставить заявку, отследить ее статус, получить доступ к системе видеонаблюдения, заказать пропуск в ЖК для гостей или курьера, оплатить ЖКУ. Позже жителям станут доступны дополнительные услуги от партнеров — например, клининг, ремонт квартир, установка и обслуживание кондиционеров, транспортировка вещей, услуги прачечной и «мастера на час», подключение умного дома и другие. Доступ к этим сервисам будет открываться поэтапно.

Жители ЖК «Крыловка Парк» и Atlantis Deluxe одними из первых смогут воспользоваться сценариями умного здания: принимать звонки домофона на смартфон, открывать дверь через приложение. А в будущем у них появится возможность автоматически оформлять пропуска для курьеров Яндекс Доставки. При заказе доставки система автоматически запросит доступ на территорию жилого комплекса, а курьер получит одноразовый код для домофона на калитке и подъезде.

Управляющая компания сможет автоматизировать свои процессы, например работу аварийно-диспетчерской службы. Все обращения жителей будут поступать в единый центр обработки, а сроки их исполнения можно будет контролировать через приложение. Это позволит УК контролировать качество оказания услуг, координировать работу сотрудников и оптимизировать нагрузку на них. Платформа также позволит проводить опросы жителей, собирать обратную связь и управлять дополнительными сервисами.

«Сегодня рынок уверенно движется в сторону комплексных экосистем, где одна компания закрывает широкий спектр потребностей клиента. Мы разделяем этот подход и стремимся выстроить для наших резидентов единый, бесшовный пользовательский путь — от покупки квартиры до повседневной жизни в доме. Наша цель — сделать этот опыт максимально простым, прозрачным и удобным. Уверен, партнерство с proptech-направлением Яндекса позволит нам задать новый стандарт комфорта для наших жителей», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

«Цифровые сервисы становятся ключевой частью пользовательского опыта в жилом комплексе. Для девелопера это возможность усиливать ценность продукта за счет технологий и сервиса, а для управляющей компании — выстраивать более эффективные и прозрачные процессы. В результате жители получают другой уровень взаимодействия с домом, который соответствует их ожиданиям от современного городского жилья», — поделилась Дарья Воронова, руководитель PropTech Яндекса.

О PropTech Яндекса

PropTech-направление Яндекса включает цифровые сервисы для жителей, управляющих компаний и девелоперов. PropTech создает сценарии умного здания, развивает технологические продукты для УК и «Домиленд» — крупнейшую PropTech-платформу для жителей, которой пользуются более 1,5 млн человек. Продукты PropTech Яндекса уже внедрили «Самолет», «Донстрой», «А101», «Брусника», MR Group, Level Group, Vesper и другие.

О СМУ-88

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и три года подряд признавалась «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. По данным Единого ресурса застройщиков, СМУ-88 является одним из лидеров ввода жилья за 2025 год. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

