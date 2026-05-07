Пашинян заявил, что пропустит парад Победы в Москве из-за предвыборной агитации
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что пропустит парад Победы в Москве. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого ведет ArmenPress.
По его словам, решение было связано с началом в Армении предвыборной агитации.
Напомним, в марте между Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений и договорились продолжить обсуждение в удобное время в формате встречи.
