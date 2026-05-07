Новости

10:17 МСК Все новости
Новости раздела

Пашинян заявил, что пропустит парад Победы в Москве из-за предвыборной агитации

14:52, 07.05.2026

Об этом он сообщил на брифинге

Пашинян заявил, что пропустит парад Победы в Москве из-за предвыборной агитации
Фото: взято с сайта akorda.kz

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что пропустит парад Победы в Москве. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого ведет ArmenPress.

По его словам, решение было связано с началом в Армении предвыборной агитации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в марте между Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений и договорились продолжить обсуждение в удобное время в формате встречи.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также