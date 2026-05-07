В конце апреля прошли в этом году первые отгрузки зерна из Татарстана в Иран

Его отгрузили с территорий Рыбно-Слободского и Алексееевского районов

29 и 30 апреля с территорий Рыбно-Слободского и Алексееевского районов Татарстана отгрузили на экспорт в Иран две партии кормового ячменя. Это были первые отгрузки в исламскую республику с начала текущего года.

Общая масса отправленного зерна превысила 10 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе ЦОК АПК. От каждой партии отобрали пробы для лабораторных исследований. По результатам испытаний было подтверждено соответствие зерна всем заявленным требованиям, предъявляемым для прямого экспорта в Иран.



— Сухогрузные теплоходы с зерновой продукцией — кормовым ячменем — были направлены по Волге в страну назначения на основании всех необходимых разрешительных документов, выданных филиалом: заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, протоколов лабораторных исследований, международных сертификатов: радиологии, сертификатов об отсутствии ГМО, сертификатов здоровья, — рассказал руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Полина Азаренко.

Всего по состоянию на 5 мая под его контролем за рубеж уже отправили 68 тыс. т зерна и продуктов его переработки.

— Экспорт осуществлялся водным, железнодорожным и автомобильным транспортом в 10 стран: Иран, Азербайджан, Беларусь, Германию, Казахстан, Киргизию, Китай, Сербию, Польшу, Чехию. Специалисты ЦОК АПК подтвердили качество пшеницы, ячменя, горчицы, льна, сои, гречихи, гороха, эспарцета, рыжика, вики, проса, подсолнечного шрота и др., — говорится в сообщении.



Напомним, Россия и Объединенные Арабские Эмираты ведут работу в рамках инициативы по созданию Зерновой биржи БРИКС. На страны объединения приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур.

Галия Гарифуллина