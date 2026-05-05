«Татнефть» запустила в небо самолет в честь первых женщин-буровиков

В небо поднялся третий самолет с уникальным дизайном в рамках проекта компании «Герои татарстанской нефти»

На этот раз фюзеляж воздушного судна авиакомпании «ЮВТ Аэро» украшает образ первых женщин-буровиков Татарстана.

В годы Великой Отечественной войны, когда мужчины ушли на фронт, их место у буровых заняли совсем юные девушки. Гаян Гаязова, Манзура Мингазова, Нурсина Сулейманова, Мухтарама Мухаматхарасова, Фатима Шакирова и многие другие — они пришли на промыслы по комсомольским путевкам. В лаптях и платках, под открытым небом, в жару и лютую стужу они вручную управлялись с буровым оборудованием. А после смены рубили лес, возили камни, рыли землю. Их девизом было короткое слово: «Надо!».

25 июля 1943 года Шугуровская скважина №1 — та самая, что позже войдет в историю республики, — дала первый фонтан нефти. Плача и смеясь, девушки умывались черным золотом, ставшим символом их победы в тылу.

Одна из них, Нурсина Сулейманова, прожила долгую жизнь — 105 лет. И даже в преклонном возрасте признавалась: так любила свою работу, что снова бы вышла на буровую.

На самолете размещен фрагмент полотна Рустема Хузина «На тверди Ромашкинского месторождения».

Борт, посвященный первым женщинам-буровикам, — наша особая благодарность стойкости, терпению и мужеству, которые имеют женское лицо.

Проект «Герои татарстанской нефти» стартовал в год празднования 75-летия «Татнефти» и призван сохранить и передать память о людях-легендах, стоявших у истоков нефтегазовой отрасли Татарстана и России.

Самолеты, посвященные выдающемуся руководителю, ученому, изобретателю Узбеку Саттарову и начальнику производственного объединения «Татнефть» в 1956—1960 годах Валентину Шашину, уже выполняют регулярные рейсы.

Проект «Герои татарстанской нефти» продолжается. Вскоре в небо поднимутся новые самолеты с именами тех, кто внес неоценимый вклад в развитие отрасли и компании.