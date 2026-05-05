Сменился гендиректор Тутаевского моторного завода
Им назначен Дмитрий Гуртовой
Новым гендиректором ПАО «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ) — дочернего предприятия КАМАЗа, находящегося в Ярославской области, — стал Дмитрий Гуртовой.
— Дмитрию Андреевичу Гуртовому 44 года. Он кандидат технических наук. Окончил Камский государственный политехнический институт по направлению «машины и технология литейного производства». Работал на литейном заводе ПАО «КАМАЗ»: прошел трудовой путь от инженера-технолога до главного технолога и главного инженера, — сообщили в пресс-службе КАМАЗа.
Гуртовой занимал должности главного металлурга ПАО «КАМАЗ», гендиректора Димитровградского литейного завода, Цифрового завода раздаточных коробок (Саратов).
Экс-глава ТМЗ Виталий Грибанов станет консультантом генерального директора.
