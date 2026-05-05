Все новости
В аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

12:56, 05.05.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

UPD 12:58. Открыты также аэропорты Бугульмы и Нижнекамска.

Несколько минут назад в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» — он действовал с двух часов ночи. Как сообщили в Минобороны России, в течение прошедшей ночи над республикой сбили БПЛА.

Галия Гарифуллина

