В аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
UPD 12:58. Открыты также аэропорты Бугульмы и Нижнекамска.
Несколько минут назад в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» — он действовал с двух часов ночи. Как сообщили в Минобороны России, в течение прошедшей ночи над республикой сбили БПЛА.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».