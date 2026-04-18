В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы отменили ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы отменили ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

20 минут назад в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Ограничения длились более десяти часов — с 03.54 по московскому времени.

Галия Гарифуллина