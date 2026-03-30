Иран уничтожил один из самых дорогих самолетов США — Boeing E‑3 Sentry

На текущий момент их осталось всего 16 единиц

Иран уничтожил самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E‑3 Sentry Военно‑воздушных сил США. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, стоимость этой воздушной платформы достигает $500 млн — это один из самых дорогостоящих самолетов американского парка.

Судя по опубликованным фотографиям, ракета точно поразила радар кругового обзора AN/APY‑2, который впоследствии оказался на земле. Сам самолет Boeing E‑3 Sentry развален на две части. Повреждения столь значительны, что воздушное судно не подлежит восстановлению.

— Заменить E‑3 будет особенно сложно, поскольку финансирование на создание первых после окончания холодной войны бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения E‑7 Wedgetail было одобрено только в начале марта, а очередь на получение самолетов еще очень длинная, — отмечает Military Watch Magazine.

Boeing E‑3 Sentry (известный также как AWACS — Airborne Warning and Control System) обеспечивает обнаружение воздушных и наземных целей на больших расстояниях, координирует действия истребителей и других летательных аппаратов, а также служит мобильным командным пунктом.

Примечательно, что парк самолетов E‑3 постепенно сокращается: на текущий момент их осталось всего 16 единиц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность забрать нефть в Иране по сценарию, аналогичному ситуации в Венесуэле. Он добавил, что некоторые критики в США не поддерживают эту идею, но он считает их позицию ошибочной.

Рената Валеева