ПВО России за ночь сбила 102 украинских дрона — в Таганроге повреждены дома, погиб человек

БПЛА уничтожили и над двумя соседними с Татарстаном регионами

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, дроны сбиты над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и Крымом.

В ходе отражения массированной атаки в Таганроге пострадали жилые здания и инфраструктура. По информации главы города Светланы Камбуловой, повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. В результате инцидента один человек погиб, восемь обратились за медпомощью, одна женщина госпитализирована.

Кроме того, зафиксированы повреждения 10 автомобилей, остекления в школе №26 и трех предприятий. Детей из пришкольного лагеря временно будут принимать в школе №27. Из дома №21 на улице Свободы эвакуировали жителей — территорию здания перекроют для обеспечения безопасности и проведения работ саперами.

Также в городе временно приостановят трамвайное движение в направлении завода имени Г. М. Бериева.

