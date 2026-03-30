ПВО России за ночь сбила 102 украинских дрона — в Таганроге повреждены дома, погиб человек
БПЛА уничтожили и над двумя соседними с Татарстаном регионами
За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, дроны сбиты над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и Крымом.
В ходе отражения массированной атаки в Таганроге пострадали жилые здания и инфраструктура. По информации главы города Светланы Камбуловой, повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. В результате инцидента один человек погиб, восемь обратились за медпомощью, одна женщина госпитализирована.
Кроме того, зафиксированы повреждения 10 автомобилей, остекления в школе №26 и трех предприятий. Детей из пришкольного лагеря временно будут принимать в школе №27. Из дома №21 на улице Свободы эвакуировали жителей — территорию здания перекроют для обеспечения безопасности и проведения работ саперами.
Также в городе временно приостановят трамвайное движение в направлении завода имени Г. М. Бериева.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».