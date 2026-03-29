В Зеленодольске обрушилась крыша кирпичного гаража, повреждены 6 машин
В Зеленодольске обрушилась крыша неиспользуемого кирпичного гаража, расположенного по адресу ул. Татарстан, 42, корпус 2. В результате происшествия повреждены 6 легковушек, которые были припаркованы рядом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Высота здания — 6 м. По данным экстренных служб, обрушились кровля и часть стены на площади около 300 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.
На место оперативно прибыли пожарные, которые начали разбирать завалы и оценивать масштабы разрушений. Причины обрушения устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Казани в доме на ул. Абсалямова произошел пожар.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».